Motorista de Bruno recebe habeas corpus e sai da prisão

O motorista Flávio Caetano de Araújo, que trabalhava para o goleiro Bruno Fernandes, foi solto neste sábado da prisão. Ele teve habeas corpus concedido pelo Justiça Mineira após cerca de cinco meses encarcerado, acusado de envolvimento no sequestro e morte de Eliza Samudio, ex-amante do jogador.

Araújo foi preso em 9 de julho, junto com outros dois indiciados no processo - que tem hoje nove réus. O motorista é acusado de ter levado Eliza para o sítio de Bruno em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ela foi visto pela última vez, no início de junho.

A defesa dos acusados já entrou com diversos habeas corpus e outros recursos em diferentes estâncias da Justiça, inclusive com pedido de trancamento da ação. No entanto, Flávio foi o primeiro beneficiado pelo Judiciário.