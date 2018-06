Motorista de caminhão se fere gravemente após colisão em MG

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido após um acidente com outros dois carros na manhã desta sexta-feira, 31, na BR-040, no município de Itabirito, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão bateu na traseira de um carro, depois colidiu com outro veículo e, em seguida, caiu do viaduto de 50 metros de altura. Os ocupantes dos outros automóveis passam bem. O motorista do caminhão foi levado para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A via não ficou interditada.