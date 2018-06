Motorista de Kombi morre após bater em poste em SP O motorista de uma Kombi morreu neste sábado após perder o controle do veículo e bater em um poste na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, próximo ao número 4.500, no Jabaquara, zona Sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 16 horas e os bombeiros precisaram cortar o teto do veículo para retirar o motorista e o passageiro, que estavam presos nas ferragens. Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital São Paulo, onde o motorista morreu. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi enviado ao local para ajudar no resgate às vítimas.