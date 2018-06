Motorista de lotação é assassinado na Zona Sul de SP O motorista de lotação da linha Jardim Herculano-Shopping Interlagos, Devanir Quirino Fernandes, 49 anos, foi assassinado por volta das 23 horas de sexta-feira na Estrada da Baronesa, Vila Monjardim, na Zona Sul da capital paulista. Ele já estava morto quando a polícia chegou ao local. O microônibus seguia para o Shopping Interlagos e tinha saído, pouco minutos antes, do ponto final. Devanir foi executado com tiros na barriga e no pescoço. Por ser um crime de autoria desconhecida, cuja vítima morreu antes de ser socorrida, o delegado Júlio Cesar de Oliveira, que instaurou o inquérito policial na delegacia do Jardim Herculano (100º DP), acionou a equipe F/Sul do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para assumir as investigações.