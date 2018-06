Motorista de ônibus passa mal e atropela ciclista no DF

SÃO PAULO - Um ciclista morreu atropelado por um ônibus, na manhã desta sexta-feira, 2, perto do balão de acesso do Riacho Fundo, no Distrito Federal.

Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTrans), o motorista do ônibus passou mal e perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo o ciclista, ainda não identificado, pois não portava documentos.

O acidente aconteceu por volta das 8 horas, na altura do km 67 da Rodovia DF-001. A rodovia, que foi parcialmente interditada, já foi liberada. O ônibus fazia o trajeto Recanto das Emas - Samambaia.