Motorista deve evitar estrada das 14 às 22 horas O paulistano que deixou a capital no feriado de carnaval deve evitar pegar a estrada nesta terça-feira, 20, entre 14 horas e 22 horas, horário em que as concessionárias prevêem o maior movimento nas estradas. Na quarta-feira de cinzas, a previsão de maior fluxo de carros é das 7 horas às 11 horas. Cerca de 1,7 milhão de veículos deixaram a cidade desde a quinta-feira. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias deve manter, durante toda a quarta, a Operação Subida no sistema 2x 8. As duas faixas da pista sul da Anchieta serão usadas na descida. Na capital, o rodízio de carros está suspenso nesta terça e quarta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil deve fazer nesta terça, a partir das 9 horas, megaoperação para proteger os paulistanos contra roubos e arrastões nas estradas durante a volta do litoral e interior. A operação será estendida às Marginais do Tietê e do Pinheiros.