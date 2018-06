Motorista deve evitar estradas a partir da tarde A Secretaria de Estado dos Transportes calcula que aproximadamente 1,6 milhão de veículos deixem a capital durante o feriado de Tiradentes, entre hoje e terça-feira. O número é superior ao 1,3 milhão estimado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ambas recomendam que o motorista evite trafegar entre 13h e 24h de hoje e das 8h às 14h de amanhã. A volta deverá ser programada até as 15h de terça-feira. O pico do trânsito é previsto entre 15h e 24h do dia 21. A CET monitorará o tráfego nas regiões próximas dos Terminais Rodoviários do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara, além de distribuir guinchos em pontos estratégicos dos principais corredores da cidade e acessos às rodovias. Para amenizar o trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) garante que todas as obras ao longo dos 22 quilômetros de rodovias estaduais de São Paulo serão suspensas nos períodos de tráfego mais intenso. ABRE E FECHA SÁBADO (18/4) Abrem: Procon (7h às 13h), Poupatempo, parques, Correios DOMINGO(19/4) Abrem: Correios (exceto a agência do Aeroporto de Guarulhos) SEGUNDA-FEIRA (20/4) Rodízio suspenso Abrem: bancos, Correios Fecham: Procon, Poupatempo TERÇA-FEIRA (21/04) Rodízio suspenso Abrem: Correios (apenas agência do Aeroporto de Guarulhos) Fecham: bancos, Procon, Poupatempo