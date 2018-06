Motorista deve procurar sair da capital paulista após as 22 horas

As estradas do litoral e do interior paulista deverão receber 1,7 milhão de veículos no feriado prolongado de 7 de Setembro, volume 13% maior em relação à mesma data no ano passado. Mais da metade desse total, 1,2 milhão, deverá partir da capital, segundo estimativas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que recomenda aos motoristas que agendem as viagens para o período das 22 horas de hoje até as 6 horas de amanhã.

Na avaliação da Secretaria de Estado dos Transportes, o tráfego nas rodovias será intenso principalmente das 18 às 23 horas de hoje. No retorno do feriado, na segunda-feira, o maior movimento deverá concentrar-se das 15 às 22 horas.

Somente no Sistema Anchieta-Imigrantes é esperada a circulação de 190 mil a 330 mil veículos. A Ecovias, administradora das estradas, dará início à Operação Descida às 15 horas de hoje, com as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes exclusivas para a descida à Baixada Santista. Esse esquema se estenderá até as 20 horas de amanhã. A Operação Subida, preparada para a volta do feriado, está programada para as 16 horas de domingo. Nela, o acesso à capital ocorre pelas duas pistas da Imigrantes e pela norte da Anchieta.

Nas Rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares, que ligam a capital ao interior, o tráfego aguardado é de 1 milhão de veículos. A Ayrton Senna e a Carvalho Pinto deverão ser utilizadas por 350 mil. Outros 200 mil vão trafegar em Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios.

Durante o feriado, a Polícia Militar Rodoviária reforçará o efetivo nas estradas. Serão mobilizados 4 mil policiais. Eles contarão com 82 bafômetros e 62 radares móveis de fiscalização de velocidade. Quem for flagrado dirigindo alcoolizado estará sujeito a multa de R$ 957,70, apreensão do veículo e pode ser impedido de dirigir por um ano.

CLIMA

A chegada de uma frente fria vinda do Sul do Brasil vai provocar mais instabilidade nos próximos quatro dias e também uma grande variação na temperatura, que ontem chegou a 30°C e terá mínimas de aproximadamente 14°C de amanhã até a próxima segunda-feira, segundo informações da Climatempo.

O tempo nublado e com pancadas de chuva vai permanecer na capital, litoral e em grande parte do interior do Estado. As temperaturas mais baixas começam a ser registradas hoje, com mínima de 18°C e máxima de 25°C na capital.

COLABOROU RENATO MACHADO