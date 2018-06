Motorista dirige na contramão e bate em 8 veículos na Bandeirantes

SÃO PAULO - Um motorista na contramão da pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes colidiu contra outros oito veículos e só parou no quilômetro 40, em Campo Limpo Paulista, no limite entre a Grande São Paulo e o interior do Estado.

Segundo Autoban, concessionária que administra a via, a primeira ligação feita por usuários relatando a atitude do condutor ocorreu às 5h15. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelas equipes da concessionária e encaminhadas ao Hospital São Vicente, em Jundiaí.

Às 7h50, o acidente já não causava lentidão na rodovia. As colisões não resultaram em feridos graves, apenas pessoas com escoriações.