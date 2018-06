Motorista dorme com o pé no acelerador e carro explode O advogado cearense Tales Catunda dormiu ao volante com o pé no acelerador e por pouco não morreu, na madrugada desta sexta-feira, na Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Ele puxou o freio de mão do carro, um Golf, e caiu no sono com o pé no acelerador. O motor esquentou a ponto do carro começar a pegar fogo, por volta das 5h30. Um outro motorista que passava pelo local tentou apagar o incêndio ainda no início. Não conseguindo conter as chamas, decidiu quebrar o vidro dianteiro do carro e resgatar Tales Catunda, que dormia profundamente ao volante. Segundos depois, o carro explodiu e ficou totalmente destruído. O advogado escapou sem nenhum arranhão. Os Bombeiros apagaram as chamas e evitaram que o fogo atingisse a rede elétrica.