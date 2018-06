Motorista é baleado em briga de trânsito e morre no Rio

Morreu na manhã desta terça-feira, 16, o metalúrgico Gilmar Marinho Bastos, de 52 anos, que foi atingido por um tiro na cabeça na noite de segunda, 15, durante uma briga de trânsito. A morte foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a secretaria, um motociclista bateu no para-choque do carro da vítima em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Quando Bastos desceu para reclamar com o motociclista sobre o estrago, teria sido baleado na cabeça. As informações sobre o acidente foram passadas por policiais militares do 7º batalhão, em Alcântara, que foram ao local logo após o crime. A polícia não tem pistas do suspeito de matar o motorista.