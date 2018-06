Motorista e crianças de van escolar são feitos reféns em Caxias do Sul

SÃO PAULO - O motorista e quatro crianças de uma van escolar foram feitos reféns na manhã de sexta-feira, 24, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha . Os criminosos pediram para o condutor sair do local e, chegando em outro bairro, liberaram as vítimas e roubaram o veículo.

Segundo a Brigada Militar, o transporte escolar foi abordado por duas pessoas em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Caldas Júnior. Elas entraram na van e pediram para o motorista sair do local. Eles seguiram pela rodovia Rota do Sol até a entrada do bairro Serrano, onde as vítimas foram deixadas no local e os criminosos roubaram a van.

O caso ocorreu por volta das 8h e ninguém ficou ferido. A polícia faz buscas para localizar os suspeitos.

