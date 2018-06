Motorista é preso com cerca de 13 kg de cocaína no RJ

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 13 quilos de cocaína que estavam em um carro de passeio no km 319 da BR-116, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 29. O motorista do veículo foi preso.

A ação ocorreu quando os agentes foram alertados de que um motorista que estava na praça de pedágio seguia sentido Rio de Janeiro em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. Foi realizado um cerco e o carro foi localizado.

No momento da abordagem o motorista apresentou nervosismo e os policiais decidiram realizar uma busca minuciosa no interior do veículo. Durante a fiscalização foram encontrados 13 tabletes de cocaína escondidos no forro da porta do carona.

O motorista, de 31 anos, revelou aos agentes que buscara a droga em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e que a levaria para o Rio de Janeiro. Ele receberia R$ 500 para transportar a droga até a Avenida Brasil.

O homem, que disse ser eletricista industrial, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal, em Volta Redonda, e autuado em flagrante por tráfico.