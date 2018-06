Motorista enfrenta lentidão e bloqueio em retorno a SP

A pista norte da Anchieta está totalmente bloqueada no quilômetro 43, onde uma carreta quebrou e vaza combustível do veículo. Em razão do bloqueio, o motorista é transferido para a Imigrantes no quilômetro 44. Não há previsão de liberação.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que operava no esquema 2 por 8, opera neste momento no 2 por 6, com subida apenas pelas pistas norte e sul da Imigrantes. Pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há lentidão em dois pontos: entre os quilômetros 291 e 289 e entre os quilômetros 292 e 295, em Praia Grande.