Motorista enfrenta lentidão na Dutra, Anhangüera e Anchieta As rodovias Presidente Dutra, Anhangüera e Anchieta apresentavam pontos de lentidão, na manhã desta segunda-feira, 12. A Dutra tinha três trechos com paradas devido ao excesso de veículos; dois em São Paulo, do Km 227 ao 231 (pista expressa) e do Km 228 ao 231 (pista marginal), e um em Guarulhos, do Km 217 ao 221; todos no sentido capital. Na Rodovia Anhangüera, o único ponto de trânsito pesado era reflexo de um acidente, na altura do Km 105, na região de Campinas, por volta das 7h30. Quatro veículos de passeio colidiram, e dois deles pegaram fogo, deixando uma vítima fatal. Por conta do acidente, a AutoBan, administradora da via, bloqueou duas das três faixas no sentido Interior, medida que provocava sete quilômetros de lentidão, às 9h15. Na Anchieta, o motorista enfrentava congestionamento entre os quilômetros 10 e 16, na chegada a São Paulo. O trânsito seguia normalmente no Rodoanel Mário Covas e nas rodovias Ayrton Senna, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes e Raposo Tavares.