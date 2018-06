Motorista enfrenta trânsito lento nas rodovias de São Paulo A lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo pela fortes chuvas que atingiram a capital nesta quinta-feira se estende às rodovias de acesso à capital. O maior congestionamento era registrado na Rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 13 ao 20. A Rodovia Castelo Branco registrava congestionamento, entre os quilômetros 13 e 15, e do 25 ao 30, na região de Barueri, sentido São Paulo. Outra rodovia com dois pontos de lentidão era a Anhangüera, na qual o motorista deparava-se com paradas do quilômetro 11 ao 12, na chegada a capital, e no quilômetro 18, nas proximidades do trevo de Jaraguá. A Rodovia Anchieta tinha tráfego lento somente do quilômetro 11 ao 12, no sentido São Paulo. A Rodovia Presidente Dutra tinha oito pontos de tráfego lento, às 9h30 horas desta quinta-feira, devido ao excesso de veículos. Em São Paulo, onde o trânsito estava bem complicado, havia dois trechos de congestionamento na pista marginal da Dutra: do quilômetro 226 ao 229; e do 229 ao 231. No trecho da Dutra em Guarulhos, o movimento intenso era na pista marginal dos quilômetros 220 ao 221 e do 217 ao 222. Havia ainda dois outros pontos de lentidão da rodovia em São José dos Campos. Um entre os quilômetros 143 e 146; e o segundo do quilômetro 154 ao 156, todos no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, o motorista encontrava dois pontos de trânsito lento. O primeiro do quilômetro 163 ao 169, na pista expressa, e o segundo do quilômetro 164 ao 166, na pista marginal. O Rodoanel não era uma opção para os motoristas fugirem dos congestionamentos em São Paulo, já que era registrada lentidão entre os quilômetros 11 e 14, no sentido da Rodovia Régis Bittencourt, na pista externa. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), também o trecho da pista interna, entre os quilômetros 16 e 20, no sentido Avenida Raimundo Pereira Magalhães, também tinha lentidão.