Motorista morre ao cair com caminhão de ponte

O motorista Ari Alécio de Melo morreu na manhã desta segunda-feira, 20, ao despencar com um caminhão caçamba da Ponte Colombo Salles, que faz aligação ilha-continente, em Florianópolis. Testemunhas informaram à polícia que o caminhão desviou de um carro parado na ponte, bateu em outro veículo, perdeu o controle e atravessou a proteção lateral, caindo no mar de uma altura de mais de 20 metros. Melo estava voltando de uma entrega para a empresa de argamassas onde trabalhava há seis anos. O Grupo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros da capital tem sua base embaixo da ponte Hercílio Luz e fica a 700 metros da Ponte Colombo Salles. Os bombeiros foram alertados por trabalhadores que fazem a restauração do cartão postal e chegaram rapidamente ao local do acidente, mas pouco puderam fazer. Uma equipe de mergulhadores constatou que o corpo do motorista havia ficado preso nas ferragens. Um guincho foi usado para retirar o veículo da água, mais de cinco horas depois do acidente. O Major Araújo Gomes, responsável pela operação de resgate, informou que só depois da autópsia será possível informar se a causa da morte foi o impacto com a água ou afogamento. Parentes do motorista, que era casado e tinha três filhos, acompanharam o resgate desolados e não quiseram dar entrevista.