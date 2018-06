Motorista morre após atropelar boi na Dutra, no Rio

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira, 19, depois de atropelar um boi no quilômetro 307 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a estrada, o acidente aconteceu por volta das 4 horas, na pista sentido Rio.

Com o impacto da batida, o animal morreu na hora e ficou 15 minutos na pista. Enquanto o animal ficou na via, o tráfego fluiu apenas pelo acostamento. Contudo, não foram registrados congestionamentos na rodovia. O motorista foi socorrido por uma ambulância da concessionária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.