Motorista morre após capotar e cair em arroio em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de trânsito no início da manhã deste domingo, 1, na zona leste de Porto Alegre. Um dos carros saiu da pista e tombou dentro de um arroio em uma das principais avenidas da cidade. O motorista morreu.

Por volta das 6h20, veículo Celta, com placas de Canoas, na região metropolitana, descia a avenida Salvador França em alta velocidade. Ao ingressar no acesso à Avenida Ipiranga, em direção ao centro da capital, o motorista perdeu o controle. O carro capotou e caiu dentro do arroio Dilúvio, cujo leito corre pelo meio das duas pistas da via. O veículo ficou com as quatro rodas para cima e o seu interior, parcialmente encoberto pela água. A profundidade máxima no local chega a aproximadamente um metro e meio.

O motorista, identificado como Heuride Teixeira Silveira, de 23 anos, foi socorrido, mas morreu pouco depois no Hospital de Pronto-Socorro, não resistindo aos ferimentos. Os dois acompanhantes, cujas identidades não foram reveladas pela polícia, sofreram escoriações, mas foram medicados e liberados.

Fiscais da Empresa Pública de Transporte e Circulação que acompanharam a ocorrência acreditam que a pista molhada pela chuva da madrugada, somada à alta velocidade, tenha causado o acidente.