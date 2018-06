Motorista morre e caminhão passa a noite com o motor ligado Moradores da região da Avenida Aricanduva, na Vila Aricanduva, na zona leste, estranharam ontem à tarde um caminhão-guincho que parou na altura do número 5.555 e ali permaneceu com o motor ligado durante toda a noite. Dentro do caminhão estava o motorista Alcioneu Geromes, de 41 anos, que trabalhava na Secretaria Municipal da Saúde. Segundo testemunhas, Geromes pretendia rebocar um outro veículo. No início da manhã de hoje, a Polícia Militar recebeu um telefonema que informava que o caminhão continuava parado e com o motor ligado. Quando policiais chegaram, constataram que Geromes estava morto e o caminhão continuava com o motor funcionando. Segundo informações do 66° Distrito Policial, na Vila Aricanduva, nenhum sinal de violência foi encontrado no corpo do motorista. Geromes provavelmente sofreu um infarto antes de descer do caminhão. A hipótese ganhou força depois que colegas de trabalho contaram que ontem ele sentira dores no peito antes de sair para buscar o veículo. O corpo passará por exames de necrópsia no Instituto Médico Legal para que a polícia confirme a causa da morte.