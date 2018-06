Motorista morre em acidente com caminhão de usina O motorista Osmar Ferreira Leandro, de 30 anos, de Rincão, morreu na noite deste domingo, 30, em um acidente com o caminhão da empresa onde trabalhava. Ele dirigia o caminhão-tanque da Usina Santa Luzia, de cana-de-açúcar, na cidade de Motuca, na região de Ribeirão Preto, e o veículo ficou sem freio. Sem controle, o caminhão, chocou-se contra a parede de um barracão, por volta das 19 horas. Com o impacto, o tanque do veículo, que armazenava água, deslizou sobre a cabine atingindo o motorista, que morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Araraquara retirou o corpo do motorista das ferragens.