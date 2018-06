Motorista morre em acidente com ônibus escolar O motorista de um ônibus escolar morreu e 26 crianças e adolescentes ficaram feridos nesta manhã, em razão de um acidente na PR-467, no município de Marechal Cândido Rondon, a 600 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. Os estudantes, com idades entre 10 e 17 anos, foram medicados. Ninguém sofreu ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não sabe os motivos do acidente. Segundo testemunhas, o motorista de um caminhão carregado com mandioca, Tomé Yoshihano Murata, de 37 anos, bateu contra a lateral de outro caminhão, conduzido por Arlindo José Arntd, também de 37 anos. O ônibus, que vinha atrás do segundo caminhão, foi atingido e caiu em uma ribanceira, chocando-se contra uma árvore, que impediu o tombamento. O motorista Mário Valdomiro Altmann, 60 anos, morreu na hora do acidente.