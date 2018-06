Motorista morre em acidente na zona sul de São Paulo Uma pessoa morreu por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira, 30, após uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus, no Jardim Gilda, na zona sul de São Paulo. Uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionada para socorrer o motorista do veículo, que ficou preso às ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os veículos permaneciam na Estrada da Baronesa, na altura do número 54, mas não atrapalhavam o trânsito, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Também na zona sul da cidade, um pedestre morreu atropelado na Avenida Guarapiranga. O motorista do veículo fugiu, sem prestar atendimento, segundo informações da CET. O acidente aconteceu por volta das 8h15, na pista sentido bairro da avenida. Congestionamento A cidade de São Paulo apresentava um alto índice de congestionamento, para uma manhã de terça-feira, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 8h30 foram registrados 63 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, sendo que a média para o horário é de 39 km. O pior trecho de lentidão se concentrava na Radial Leste. A pista sentido centro tinha nove quilômetros de trânsito complicado, indo do viaduto Carrão até a Avenida Vinte e Três de Maio. A Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tinha a pista expressa com trânsito lento da rodovia Castelo Branco até um quilômetro antes da Ponte Eusébio Matoso, com quase sete quilômetros de lentidão. Esta matéria foi alterada às 11h46 para acréscimo de informações.