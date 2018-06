Motorista morre em acidente no interior de São Paulo O motorista Reginaldo Borges Tavares, de 28 anos, que dirigia um caminhão que transportava frangos, morreu na noite de terça-feira, 18, durante um acidente ocorrido na Rodovia Deputado Cunha Bueno, entre Jaboticabal e Pradópolis, na região de Ribeirão Preto. Ele tentou uma ultrapassagem, mas o veículo acabou chocando-se na lateral de uma carreta carregada com chapas de aço. Outro caminhão, carregado com açúcar, também envolveu-se no acidente. O veículo dirigido por Tavares pegou fogo e ele morreu no local. Sua mulher, grávida, e as duas filhas, de 6 e 8 anos, que estavam no veículo, ficaram feridas e foram levadas ao Pronto-Socorro de Jaboticabal, e liberadas na manhã desta quarta-feira, 19. Os motoristas dos outros caminhões sofreram ferimentos leves. O corpo de Tavares foi levado para Aparecida de Goiânia (GO), onde seria sepultado.