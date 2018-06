Motorista paulistano enfrenta trânsito acima da média O motorista que trafegava às 14h15 pelas principais vias da capital paulista nesta segunda-feira, 22, enfrentava 35 quilômetros de congestionamento por conta do excesso de veículos. A média para o mesmo horário é de 15 quilômetros. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho mais crítico estava na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal do Pinheiros, onde o engarrafamento era de 5 quilômetros, entre os viadutos Jabaquara e República Armênia. Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, a lentidão era de 4,8 quilômetros, desde a Rua da Coroa até a Ponte Limão. Já na Avenida Radial Leste, rumo ao centro, o trânsito estava complicado por 3,2 quilômetros, desde o Metrô Guilhermina até o Viaduto Alberto Badra.