Motorista perde o controle e cai dentro de canal na zona norte O motorista de um veículo perdeu o controle do carro quando passava na pista sentido bairro da Avenida Inajar de Souza, em Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, por volta das 4 horas desta segunda-feira, 9, e caiu dentro de um canal. O acidente aconteceu na altura do número 2.500 da avenida e o carro saiu da pista, subiu no canteiro central e caiu em um dos respiradores do Rio Cabuçu de Baixo, que é canalizado. Os bombeiros levaram cerca de uma hora para retirar o veículo, que estava com as rodas para cima, do buraco. Aparentemente, o motorista não deve ter se machucado muito, pois não estava mais no local quando bombeiros e policiais militares chegaram.