Motorista que atropelou ciclistas em Porto Alegre presta depoimento

SÃO PAULO - O motorista do Golf preto que atropelou ao menos 12 ciclistas no centro de Porto Alegre, na noite da última sexta-feira, já começou a prestar depoimento na Delegacia de Crimes de Trânsito da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, outras pessoas, entre vítimas e testemunhas, devem prestar depoimento ainda hoje. O motorista fugiu sem prestar socorro. Os feridos foram liberados do hospital.

De acordo com a polícia, o atropelamento teria sido intencional. O delegado sugere que houve excessos das duas partes envolvidas, ou seja, dos ciclistas e do motorista. "O grupo deveria ter comunicado a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a Brigada Militar (a Polícia Militar gaúcha) sobre o passeio. Um para coordenar o trânsito e permitir o amplo direito de ir e vir, o outro para segurança", disse o delegado.

Como ocorre mensalmente, o grupo Massa Crítica, que promove a bicicleta como meio de transporte, iniciava seu passeio quando, na Rua José do Patrocínio, no boêmio bairro Cidade Baixa, próximo ao centro da cidade, uma discussão teria ocorrido com o motorista.

Após troca de insultos, de acordo com relato de ciclistas ouvidos pela reportagem, o condutor do automóvel teria acelerado contra algumas bicicletas. Depois do acidente, o motorista fugiu do local. O carro foi encontrado na madrugada de sábado, abandonado em um bairro da zona leste.

(Com Central de Notícias e Lucas Azevedo, de O Estado de S.Paulo)