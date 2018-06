Motorista que atropelou cinco no Rio será indiciada por lesão corporal culposa

SÃO PAULO - A motorista que atropelou cinco pessoas na manhã desta sexta-feira, 9, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, será indiciada por lesão corporal culposa (sem intenção).

O jipe Mitsubishi Pajero guiado por ela subiu o canteiro e atingiu as vítimas, entre elas dois trabalhadores que pintavam a ciclovia para demarcá-la. Um deles está internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul.

A motorista, que não teve o nome revelado pela polícia, contou na delegacia que se assustou e perdeu o controle da direção do veículo. Uma das vítimas foi atendida pelos bombeiros e não precisou ser levada para o hospital.

O velejador e arquiteto aposentado Ivan Pimentel, de 72 anos, também foi atingido pelo veículo. Morador de Botafogo, na Zona Sul, ele havia pedido emprestado a bicicleta do filho para pedalar por hobby. "Ele escolheu o Aterro porque considerava mais seguro", contou o filho, João Pimentel.

Ele fraturou o punho esquerdo e três costelas e foi encaminhado para o hospital Copa D'Or.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, o acidente aconteceu na pista sentido centro, na altura do Morro da Viúva. O acidente deixou o trânsito intenso na região no período da manhã, por volta das 8h30.