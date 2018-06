Motorista que deu golpe para roubar carga de cerveja é preso no Paraná

SÃO PAULO - Uma quadrilha que roubou carga de latas de cerveja foi presa pela polícia de Doutor Camargo, no centro-norte do Paraná. O motorista do caminhão, que faria a entrega da mercadoria, foi detido por participar do esquema.

No último dia 1º, o motorista Valdemir Alves dos Santos, de 34 anos, disse à polícia que havia sido roubado na cidade de Doutor Camargo. A carga contendo aproximadamente 68 mil latas de cerveja que transportava teria sido levada em um posto de combustível na cidade de Araxá.

A polícia descobriu que o dono do caminhão, Anderson Casanova, possuía passagem por desvio de carga. O motorista acabou confessando que participou de um golpe, junto com Anderson, para o desvio da cerveja.

Segundo a policia, Erivelto de Oliveira intermediou a venda da carga para um grande supermercado na cidade de Ibiporã. A carga roubada estava avaliada em aproximadamente de R$ 140 mil. Valdemir foi preso. A carga e o caminhão foram apreendidos. A polícia irá pedir a prisão preventiva dos outros membros da quadrilha.