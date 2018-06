Motorista que matou 3 paga fiança e é solto O técnico de segurança do trabalho Valdeci Souza Batista, de 37 anos, motorista do Astra que atingiu quatro motos na Rodovia Anchieta, em Cubatão, deixando três mortos e quatro feridos, foi liberado após pagar fiança de R$ 5 mil. Ele dirigia na contramão e segundo a Secretaria de Segurança Pública, seu teste do bafômetro apontou 0,66 miligrama de álcool por litro de sangue, o dobro do limite permitido pela lei. Suzana Rocha Mendes permanece em estado grave. As demais vítimas não correm risco de morte.