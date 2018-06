Motorista que matou Sendas vai a júri O motorista Roberto Costa Júnior, de 28 anos, réu confesso do assassinato do empresário Arthur Sendas, ocorrido em 19 de outubro, começou a ser julgado ontem no 1º Tribunal do Júri, no Rio. A empregada doméstica Cláudia Martins, que trabalha para a família Sendas e é principal testemunha do crime, negou que tenha havido discussão entre o ex-patrão e o motorista, como Costa Júnior havia afirmado. Segundo ela, ele foi ao apartamento para falar com Sendas e atirou quando o viu.