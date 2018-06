Motorista que morreu após ser atingida por viaduto salvou a filha

BELO HORIZONTE - "Vai para a parte de traseira do ônibus", teria dito a motorista Hanna Cristina, 24 anos, segundo testemunhas, à filha, de 5 anos, pouco antes de ser atingida pelo viaduto que caiu sobre a Avenida Pedro I, em Belo Horizonte.O desabamento da estrutura matou duas pessoas e deixou outras 22 feridas.

No enterro de Hanna, que aconteceu nesta sexta-feira, 4, o clima era de muita revolta entre familiares e amigos. Ela foi sepultada às 17h30, sob aplausos, no cemitério Bosque da Esperança, próximo ao local do acidente.

Carro. Um veículo de passeio também foi esmagado pelo viaduto. Após horas de trabalho, o corpo de Charlys Frederico Moreira do Nascimento, de 25 anos, foi resgatado. Nascimento foi enterrado por volta das 17h40 desta sexta-feira, 4, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, onde morava.