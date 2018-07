Motorista sofre infarto e atropela 5 no Rio Um motorista sofreu infartou quando dirigia um automóvel e atropelou cinco pessoas no cruzamento mais movimentado do Rio, as Avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, perto da Igreja da Candelária. O motorista Renato Taira, de 74 anos, dirigia um Fiat Uno quando teve um infarto fulminante e o carro, descontrolado, subiu a calçada atropelando as vítimas. Elas estão sendo atendidas neste momento por bombeiros e, segundo, as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, não há ninguém em estado grave, mas todas serão levadas ao Hospital Souza Aguiar. A esposa de Taira estava no carro com ele e foi levada a uma delegacia. O corpo do motorista permanece no local. As informações são da Rádio CBN.