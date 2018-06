Motorista têm trânsito bom nas estradas Anchieta e Imigrantes Os motoristas que passavam pelo sistema Anchieta-Imigrantes não encontravam problemas na manhã deste domingo de Páscoa, 8, quando boa parte dos paulistanos que deixaram a cidade devem retornar a São Paulo. O trânsito era bom tanto na chegada a capital quanto na descida para o litoral paulista. Segundo a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, às 10 horas o trânsito era normal e a visibilidade era boa. O sistema operava, durante a manhã, no esquema 5x5 (com cinco pistas para descida e cinco para subida) entre a capital e a Baixada Santista. A partir das 11 horas, a Ecovias daria início à Operação Subida - com duas pistas para descida e oito para subida da serra). A operação vai durar até às 2 horas de segunda-feira, 9. Por meio desta operação, os motoristas que saem da Baixada Santista terão as pistas Norte e Sul da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta operando com destino à capital. Ayrton Senna As estradas sob jurisdição da Dersa apresentavam trânsito normal durante a manhã. De acordo com o mais recente boletim da companhia, divulgado às 10 horas, não havia registro de acidentes e o motorista não encontrava problemas para quem passava pelas rodovias Ayrton Senna (São Paulo-Guararema), Carvalho Pinto (Guararema-Taubaté), Dom Pedro I (Jacareí-Campinas) e José Roberto Magalhães Teixeira (Campinas-Valinhos). Segundo a Dersa, o tempo era bom em todas estas rodovias.