Motorista trafega na contramão por 5 km e morre na SP-300

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O motorista de um Classic prata, com placas de Vinhedo (SP), morreu, por volta das 23h45 desta sexta-feira, 1, após trafegar por cerca de cinco quilômetros na contramão da pista sentido capital da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), na região de Jundiaí, interior paulista.

O veículo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), entrou na rodovia na altura do quilômetro 62 e, após atingir dois veículos de passeio e uma moto, colidiu de frente contra um caminhão no quilômetro 67. O responsável pelo acidente morreu no local. Os condutores dos veículos atingidos pelo motorista infrator sofreram apenas escoriações.

A Polícia Militar ainda não sabe informar o que levou o motorista, cujo nome ainda não foi divulgado, a entrar na contramão e dirigir por cinco quilômetros. O carro, segundo a polícia, não tem queixa de roubo ou furto. O caso será registrado no plantão do Distrito Policial de Jundiaí.