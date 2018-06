Motoristas de Campinas podem entrar em greve nesta 3ªF Os motoristas e cobradores de ônibus de Campinas podem entrar em greve nesta terça-feira, a partir das 3 horas, caso a Associação das Empresas de Transporte Urbano Coletivo de Campinas (Transurc) não apresente nenhuma nova proposta de reajuste à categoria. Até às 18h40 desta segunda, representantes do sindicato e da Transurc estavam em reunião, em local não divulgado. Os trabalhadores pedem 15% de reajuste mais 9,55% de reposição salarial. O piso dos motoristas é de R$ 869, e dos cobradores, de R$ 300. Na última sexta-feira, a Transurc ofereceu pisos de R$ 900 para os motoristas e R$ 310,50 para os cobradores, retroativos a maio. A proposta foi recusada nesta segunda-feira de manhã, e outra reunião de negociação teve início ao meio dia. Caso as seis empresas que atuam em Campinas não melhorem a oferta, a greve será deflagrada, garantiu um dos diretores do sindicato, Izael Soares de Almeida. ?Tentamos evitá-la para não prejudicar os trabalhadores. Mas será a única alternativa se as empresas não apresentarem uma proposta adequada?, afirmou. Cerca de 250 mil pessoas usam diariamente o transporte coletivo em Campinas. Para Almeida, os pisos de R$ 900 e R$ 310,50 ainda são muito baixos. Com os reajustes reivindicados pela categoria, subiriam para perto de R$ 1,1 mil, dos motoristas, e R$ 380, dos cobradores. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Transportes participou das negociações e prometeu fiscalizar com mais rigor a concessão de passes livres, para evitar prejuízos às empresas e para que elas possam melhorar a proposta aos empregados. O diretor de Comunicação da Transurc, Paulo Barddal, disse nesta segunda-feira que aguardaria o resultado da reunião para se manifestar. Almeida afirmou que, se houver a paralisação a partir de hoje, 30% da frota dos ônibus será mantida nas ruas, conforme exige a lei de greve. Ele disse que o sindicato representa 4,5 mil trabalhadores em Campinas.