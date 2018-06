Motoristas de ônibus optam pela greve em São Paulo Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo decidiram hoje, durante assembléia, que entrarão em greve geral a partir da zero hora de segunda-feira, por tempo indeterminado. As tentativas de acordo em torno dos reajustes de salário, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, acabaram fracassando e a categoria optou pela greve.