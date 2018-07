Motoristas demitidos tentam invadir empresas em SP Quatro garagens de empresas de ônibus da capital paulista sofreram tentativa de invasão, esta manhã, por motoristas e cobradores demitidos em função do descredenciamento de nove viações pela Prefeitura de São Paulo. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), cerca de 100 pessoas tentaram invadir a garagem da Viação Capital, localizada na Rua Nestor de Barros, 289, na Vila Santo Estevão, região do Tatuapé, na zona Leste. Outras 50 pessoas tentaram invadir a sede da Viação Bola Branca, na Rua Elisa Gonçalves Barcellos, 91, na Vila Brasília, na zona Sul, de acordo com a Polícia Militar. O mesmo aconteceu com as garagens da viação Pacto, na região do Jabaquara, zona Sul, e Expresso Capital, na região de Itaquera, na zona Leste. Ninguém foi preso até o momento.