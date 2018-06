Motoristas devem adiar para a tarde a volta para São Paulo

Na manhã deste domingo, 22, o motorista que sobe do litoral paulista para a capital encontra tráfego normal no Sistema Anchieta-Imigrantes. Apesar do tempo nublado na serra e Baixada Santista, os turistas devem adiar para a tarde o regresso para a capital paulista neste final de semana prolongado do feriado do Dia da Consciência Negra. A concessionária Ecovias, que administra as rodovias Imigrantes e Anchieta, estima que até 325 mil veículos tenham descido para o litoral durante o feriado. A contagem se iniciou às 0 horas da quinta-feira (19).

No retorno para São Paulo, a operação subida segue o esquema 2X8. Desde às 8 horas deste domingo, os motoristas têm as seis pistas norte e sul da Imigrantes e as duas pistas norte da Anchieta operando no sentido capital. No sentido litoral, estão sendo utilizadas as duas pistas sul da Anchieta. A operação subida seguirá até às 2 horas de segunda-feira.