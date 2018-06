Motoristas devem evitar estradas a partir das 14 horas Os motoristas que viajaram no feriado prolongado de Corpus Christi devem evitar o retorno a São Paulo entre 14 e 23 horas deste domingo. Esse é o período previsto para a ocorrência de trânsito intenso nas rodovias. O tempo de maior fluxo de veículos pode variar. No Sistema Anhangüera-Bandeirantes, por exemplo, a recomendação é não viajar das 15 às 22 horas. O melhor horário para pegar a estrada é pela manhã. A Polícia Rodoviária Estadual lembra que, além dos horários de menor movimento, é preciso levar em conta a segurança. Quem viajar após as 23 horas evita trânsito lento, mas é quando aumentam os riscos de acidentes. De quarta-feira até a meia-noite de sexta-feira ocorreram 550 acidentes nas rodovias estaduais e federais do Estado de São Paulo, sendo 466 nas estaduais e 84 nas federais. Morreram 30 pessoas (27 nas estradas estaduais e 3 nas federais) e 255 pessoas ficaram feridas: 224 nas estradas estaduais e 31 nas federais. Turistas - Entre os locais de maior movimento de turistas no feriado está Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Até amanhã, 400 mil turistas devem passar pelo município, na Serra da Mantiqueira. A estimativa é da prefeitura da cidade, que considera o feriado de Corpus Christi como o termômetro para a temporada de inverno. Hoje pela manhã, o congestionamento era de três quilômetros do Portal, na entrada da cidade, até Capivari, centro comercial de Campos do Jordão. A Polícia Rodoviária Estadual informou que desde quarta-feira, início da Operação Corpus Christi, até hoje, cerca de 25 mil veículos passaram pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão.