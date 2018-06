Motoristas e cobradores de ônibus fazem greve em Santa Catarina

São Paulo, 28 - Começou à 0h desta segunda-feira, 28, uma paralisação, inicialmente planejada para ser de 24 horas, dos motoristas e cobradores de ônibus em Florianópolis e região, en Santa Catarina, após decisão tomada em assembleia na noite deste domingo. Na tarde de hoje, a categoria deve realizar uma assembleia para discutir o rumo da greve, segundo informações do Sindicato das empresas de Transportes urbanos e passageiros da Grande Florianópolis (Setuf).

Os trabalhadores reivindicam o INPC do ano, mais um aumento real de 5%, segundo informações do Ministério Público do Estado, onde foi realizada uma reunião na última sexta-feira, 25, na tentativa de evitar a possível paralisação dos trabalhadores. Na reunião, os representantes dos sindicatos patronais (SETPESC e SETUF) e do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano da Grande Florianópolis (Sintraturb) apresentaram uma proposta de 4.88 do INPC, ganho real 2% e aumento de R$ 380 para R$ 420 no vale-refeição. Com relação a redução da jornada de trabalho de 6h40min para 6h, não houve acordo.

Segundo o MP, foi determinado que o sindicato dos motoristas e cobradores garanta a frota mínima de 80% dos ônibus nos horários de pico e 40% nos horários normais para os cerca de um milhão de usuários do transporte coletivo da Grande Florianópolis.