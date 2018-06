Motoristas e cobradores fazem manifestações em SP Motoristas e cobradores das viações Santo Amaro e Santo Bárbara (antiga Santo Expedito) fazem duas manifestações esta manhã, na capital paulista. Estas empresas estão entre as oito que entraram em greve hoje em protesto contra o atraso no pagamento dos funcionários, segundo informou a São Paulo Transporte (SPTrans). Desde as 8h20 desta manhã, cerca de 70 funcionários da Viação Santa Bárbara fazem um bloqueio para todos ônibus da empresa que passam pela avenida Senador Teotônio Vilela nos dois sentidos, em Interlagos, na zona sul da capital. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito está complicado na região. Cerca de 150 trabalhadores da viação Santo Amaro estão concentrados na avenida Guido Caloi, em Santo Amaro, zona sul, em frente à garagem da empresa, desde as 8 horas. A SPTrans acionou o Plano de Auxílio a Empresas em Situação de Emergência (Paese), sendo que 705 ônibus cobrem os 1556 paralisados.