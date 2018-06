Motoristas e cobradores fazem paralisação em Campinas

Ao menos 150 mil passageiros do transporte coletivo de Campinas (a 95 quilômetros de São Paulo) foram afetados hoje pela paralisação das atividades de 234 dos 264 ônibus da empresa de transporte coletivo que serve a região dos bairros Ouro Verde e Campo Grande, periferia da cidade. Motoristas e cobradores pedem 10% de reajuste salarial, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de R$ 524,51 e vale-refeição de R$ 10,00 por dia. Em audiência no Ministério Público do Trabalho, A Associação das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc) ofereceu reajuste de 7% para motoristas, 8% para cobradores, PLR de R$ 225,00 e vale-refeição de R$ 8,00. A proposta da Transurc será avaliada em duas assembléias nesta terça-feira. A greve não atingiu todo o sistema de transporte coletivo que, segundo informou a Transurc, realiza 500 mil viagens diárias entre passageiros pagantes e não pagantes em Campinas.