Motoristas e cobradores protestam em Diadema Motoristas e cobradores de ônibus estão realizando uma manifestação no Terminal de Ônibus de Diadema, na Grande São Paulo. O protesto é contra a demissão de alguns colegas que teria ocorrido na Empresa Municipal de Transportes. A Prefeitura de Diadema alega que as dispensas se justificam em função da necessidade de redução de custos. Os trabalhadores não aceitaram a explicação e estão bloqueando os principais acessos ao terminal, local de onde sai a maioria dos trólebus que chegam à capital paulista. As informações são da TV Globo.