Motoristas e passageiros fecham rodovias no entorno do DF

Goiânia - Motoristas do transporte coletivo de Valparaíso de Goiás e de Nova Gama, cidades que ficam no entorno do Distrito Federal, fizeram nesta terça-feira, 8, um protesto contra as condições de trabalho e, com moradores da região, bloquearam respectivamente as rodovias BR-040 e GO-520.

Os motoristas queimaram pneus e deixaram os ônibus nas garagens. Sem condução, os usuários partiram para as rodovias, fazendo os bloqueios. Os condutores afirmam que a Viação Anapolina, que opera na região, está atrasando o salário. Eles também se queixam de falta de combustível e más condições de trabalho.

A viação Anapolina, com sede no município de Anápolis, não respondeu as ligações da reportagem. Apesar dos protestos, não houve o registro de incidentes e o fluxo foi normalizado ainda pela manhã em Valparaíso. Em Novo Gama, a manifestação teria prosseguido até o início da tarde, dificultando o tráfego. A Polícia Militar acompanhou as manifestações.