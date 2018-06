Motoristas encontram lentidão nas estradas que chegam a SP Os motoristas que se dirigiam à capital paulista na manhã desta segunda-feira, 22, enfrentaram lentidão nas principais rodovias que cortam a cidade. A Rodovia dos Bandeirantes apresentava, às 8h30, seis quilômetros de lentidão já na chegada à capital, a partir do quilômetro 13, devido ao trânsito carregado na Marginal do Tietê. Na Via Anhangüera, o motorista reduzia a velocidade por um quilômetro antes de chegar à marginal. Na Via Dutra, eram dois quilômetros de morosidade antes do acesso à Marginal do Tietê e dois na pista lateral, na altura do km 229. Na Castello Branco, um acidente causava congestionamento de oito quilômetros. O acidente aconteceu por volta das 7 horas, na altura do km 27, na região de Barueri. Um motoqueiro caiu e acabou morrendo no local.