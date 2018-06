Motoristas enfrentam congestionamentos nas estradas paulistas Os motorista que trafegam pelas principais rodovias paulistas enfrentam congestionamento na noite desta sexta-feira, 11, devido ao excesso de veículos. Na Rodovia dos Bandeirantes, o trânsito está carregado entre os quilômetro 13 e 16, na chegada a São Paulo. Na Rodovia Anhangüera, no mesmo sentido, a lentidão é de quatro quilômetros, desde o quilômetros 11 até o 15, segundo a Autoban, empresa que administra o Sistema Anhangüera-Bandeirantes. Na Rodovia Castelo Branco, sentido capital paulista, a morosidade é de dois quilômetros, a partir do 13. Já no sentido interior, o motorista reduz a velocidade entre os quilômetros 23 e 25, pela via expressa e entre os quilômetros 23 e 24, na marginal com pedágio, na região de Barueri, de acordo com a ViaOeste, que administra a estrada. Já na Rodovia Presidente Dutra, também no sentido São Paulo, o congestionamento é de três quilômetros, a partir do 228, pela pista expressa e entre os quilômetros 218 e 220, pela pista lateral. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que montou a Operação Comboio nesta tarde por conta da visibilidade que estava prejudicada no trecho da interligação no planalto, voltou a operar normalmente no esquema cinco por cinco. Para seguir para o litoral paulista, o motorista utiliza as pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Já a subida da serra é feita pelas pistas norte das duas rodovias. Nas outras estradas que cortam o município de São Paulo, o trânsito flui normalmente.