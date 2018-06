Motoristas enfrentam dificuldades para receber taxa da inspeção veicular Proprietários de veículos aprovados na inspeção veicular vêm enfrentando dificuldades para receber de volta a taxa de R$ 52,73, cobrada pela vistoria obrigatória, sete meses depois do início do programa. Entre os 253.507 motoristas que ainda não receberam o reembolso, alguns garantem ter enviado à Prefeitura os dados corretos e, mesmo assim, por duas vezes, tiveram os pedidos negados por inconsistência nos dados. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente responsável pela devolução da taxa, diz que tem constatado centenas de solicitações com erros, todas recusadas. Dos 584.314 veículos aprovados na inspeção até julho, foram pagas 330.807 devoluções. O administrador de empresas Thiago Torres Ferraz, de 24 anos, já teve duas solicitações negadas. "Acho improvável eu ter digitado errado, por duas vezes, meus próprios dados." A restituição é pedida pelo site www.devolucaoinspecao.prefeitura.sp.gov.br e, se aprovada, leva em média de 30 a 40 dias para ser depositada na conta do requerente. Se a pessoa erra o preenchimento dos dados, o sistema não acusa a falha. Só dali a 15 dias o motorista recebe e-mail avisando do erro.