Motoristas enfrentam lentidão na Rodovia Anchieta O motorista que trafegava pela Rodovia Anchieta, rumo à capital paulista, por volta das 15h30 desta quarta-feira, 7, enfrentava lentidão entre os quilômetros 21 e 23, por conta de uma obra de recapeamento. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, as alças da interligação planalto também estavam fechadas em função da baixa visibilidade causada pela neblina. No entanto, até este horário, não havia previsão para a Operação Comboio. O sistema continuava operando no esquema 5X3. A pista norte da Anchieta, no trecho de serra está bloqueada entre os quilômetros 40 e 55 para a realização de obras de manutenção. A previsão é de que o trecho seja liberado por volta das 18 horas. Durante a interdição, a subida da serra está sendo feita somente pela Rodovia dos Imigrantes e a descida é feita pelas pistas sul das duas rodovias. Nas outras estradas que servem o município de São Paulo, o tráfego fluía normalmente, por volta das 15h30.