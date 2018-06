Motoristas enfrentam tráfego intenso na volta a São Paulo Os motoristas que voltavam à capital após o feriado do réveillon continuaram a enfrentar trânsito intenso no final da tarde e início da noite desta terça-feira. Segundo informação da Ecovias - que administra o sistema -, o tráfego está lento no trecho de serra da rodovia dos Imigrantes, pela pista norte (antiga) e na pista sul, onde não há mais pontos de paradas no interior dos túneis. A rodovia Cônego Domênico Rangoni, antiga Piaçagüera-Guarujá, continua com tráfego lento em praticamente toda a extensão e a rodovia Padre Manoel da Nóbrega também apresenta congestionamento do quilômetro 292 ao 288. Na descida pela via Anchieta, o tráfego está lento entre os quilômetros 50 e 55. A operação 4x6, com descida pelas quatro pistas da via Anchieta e subida pelas seis pistas da rodovia dos Imigrantes, teve início às 11h30 desta terça. Entre 18h15 e 19h15, 5.643 veículos subiram a serra. Dos 686 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de Ano Novo, 512 mil já retornaram. Régis Bittencourt Motoristas que viajaram pela Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) nesta terça-feira não conseguiram driblar a perda de tempo na estrada. O tráfego procedente de Curitiba e Florianópolis, engrossado pelos motoristas que retornavam do litoral sul paulista, acabou parando no início da Serra do Cafezal, em Miracatu. No quilômetro 368, a rodovia de pista dupla passa a ter pista simples e, durante todo o dia, houve congestionamento nesse local. Nesta manhã, a fila de veículos em direção a São Paulo chegou a 15 quilômetros. Às 18 horas, o congestionamento ainda era de oito quilômetros. Os motoristas perdiam de 50 a 90 minutos para vencer o trecho mais crítico. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o problema se repetiu em todo feriado prolongado e se deveu também à falta de duplicação dos 32 quilômetros da serra. As obras serão realizadas depois da concessão da rodovia à iniciativa privada, prevista para este ano. As condições do tráfego também foram agravadas pela chuva que caiu em grande parte do dia. Colaborou José Maria Tomazela